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娛樂 最新消息

44歲女星凍齡美貌超驚艷 遭起底是「最狠小三」逼得繼女吞藥

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲女星榎本加奈子曾出演《無家可歸的的小孩2》、《音無可憐》等經典日劇，被視為90年代惡女代表，近日她罕見合體老公一起受訪，因為其凍齡美貌掀起關注，卻被網友起底「小三」黑歷史。

榎本加奈子凍齡美貌引關注。（翻攝自IG）榎本加奈子凍齡美貌引關注。（翻攝自IG）

榎本加奈子與老公佐佐木主浩是3匹馬的馬主，日前兩人首度合體，在鏡頭前暢談賽馬，夫妻倆互動相當甜蜜。然而，現年44歲的榎本加奈子因為外貌與年輕時無異，引起網友熱議，收獲不少好評，豈料，她過往的黑歷史也隨之被挖出。

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事實上，榎本加奈子過去經常飾演反派，被視為惡女代表，經常讓觀眾又愛又恨，但也因此獲得超高知名度，不過，在大紅大紫之時，被爆出與日職退役知名投手「大魔神」佐佐木主浩不倫戀，當時逼退元配，讓男方奉子成婚。

榎本加奈子（左）跟老公經歷風雨，依然恩愛。（翻攝自IG）榎本加奈子（左）跟老公經歷風雨，依然恩愛。（翻攝自IG）

更誇張的是，榎本加奈子婚後傳出不少負面事件，曾被繼女踢爆是壞心後母，不僅禁止她們姊弟和生母見面，午餐便當只有豆腐，姊弟倆上了國中後就被趕出家門，只能投靠阿嬤，有次她因沒錢向爸爸求助，榎本加奈子卻諷刺她可以下海當妓女，而且佐佐木主浩對她言聽計從，讓繼女十分絕望，曾一度想不開，服食安眠藥自殺，所幸最後及時被送醫，才撿回一命。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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