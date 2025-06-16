夢多昔日創業屢失敗 打破魔咒端出「耽誤系美食」

〔記者侯家瑜／台北報導〕夢多近日上《女王大人》暢聊事業第二春的酸甜苦辣。擺脫「開什麼倒什麼」魔咒的他，近期成功引進家鄉日本宮崎縣的燒肉老店，還意外打造出爆紅「耽誤系」的擔擔麵。

夢多圓夢開日式燒肉店，卻靠耽誤系美食爆紅。（緯來綜合台提供）

曾經「開什麼倒什麼」的夢多，終於靠著開燒肉店與代理紅酒穩定發展副業。他一直想將家鄉日本宮崎縣從小吃到大的燒肉老店帶進台灣，卻屢遭第一代老闆婉拒，直到第二代接班人接手經營，才終於點頭答應，同意將夢多熟悉的味道原封不動地搬來。

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左起為夢多、阿松、熊熊、主持人巴鈺、曾國城、創業青年代表Johnny、千金、林沛縈。（緯來綜合台提供）

為了保證品質不走味，夢多安排店長赴日駐點半年，親赴燒肉店實地學習細節，更為選肉與控管部位，不惜燒錢只求做到極致。除了傳承道地燒肉風味，他們還研發出一款讓台灣人跟日本人都一致稱讚的擔擔麵，有不少顧客專程上門只為吃上一碗，被笑稱是被燒肉店耽誤的「耽誤系美食」。

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