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梁朝偉緊隨劉嘉玲後面 像不像「小跟班」？

近日劉嘉玲、梁朝偉一起到上海出席時尚活動。（香港星島日報）近日劉嘉玲、梁朝偉一起到上海出席時尚活動。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影帝梁朝偉27日將迎來63歲生日，妻子劉嘉玲尚未透露是否開始為老公生日月籌辦慶祝活動，近日二人齊到上海出席愛馬仕（Hermés）舉辦2025秋冬系列第二篇章發表會，在這個時尚場合，梁朝偉被指狀態非常一般，不只身穿衣服似乎不合大眾期望，全程表情不多、不時愁眉苦臉，被嘲狀態猶如老頭，更指根本是劉嘉玲跟班。

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劉嘉玲一向喜歡出席各大上流社交場合，而梁朝偉則相反喜歡安靜生活，性格比較內向。這次2人一起到上海欣賞時裝秀，他身穿粉紅色短袖恤衫，深藍色長褲，劉嘉玲則以白衫白褲出席隆重場合，非常性感。

2人一舉一動都受影迷關注。（香港星島日報）2人一舉一動都受影迷關注。（香港星島日報）

港媒報導，梁朝偉這次現身上海，頭髮灰白的他表情不多，其中一段曝光由網友手拍影片，劉嘉玲一馬當先步上七人座車，梁朝偉默默跟著走，近看梁朝偉面色蒼白，皮膚鬆弛，有粉絲認為梁朝偉狀態急速下滑，活成一個老頭，更有網友指他好似劉嘉玲小跟班，十足酸味。

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