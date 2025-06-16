遇罕見暴風雪！男團首度赴日本工作 中斷拍攝行程

F.F.O遠赴日本取景拍MV。（踢帕娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 《原子少年2》冠軍團F.F.O最新主打歌〈大丈夫〉MV遠赴日本取景，同時完成首個滑雪品牌代言工作，行程滿檔足跡橫跨東京與新潟，縱使拍攝期間遇上罕見的暴風雪也不畏懼齊心打拚。

為了讓一切都「大丈夫」，MV特別遠赴日本拍攝，鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘和至琦一起來到日籍團員加藤琉士的故鄉，第一次全團一起出國工作，年紀輕輕的他們出發前都難掩興奮，小新和至琦笑認因此失眠，小新甚至整夜沒睡直接到機場。

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F.F.O遠赴日本取景拍MV。（踢帕娛樂提供）

MV中，F.F.O一起完成許多平常不會做的事情，像是在秋葉原街頭向路人毛遂自薦發專屬團徽、在熱鬧的日本街頭跳舞到點開滑雪技能，都讓他們印象深刻， 雖然最後因為遇上罕見的暴風雪，中斷了拍攝，無法展現帥氣的練習成果，他們還是相當開心表示：「真的是一起共患難的兄弟們！」

赴日期間他們也喜迎全新身份，為知名滑雪品牌「滑雪中毒者」代言。同時要完成兩件大事，F.F.O的拍攝足跡橫跨東京與新潟，團員們全力投入，狀態滿分，隨著MV即將上線，日本東京新宿街頭的戶外大型廣告牆，也同步播放〈大丈夫〉預告短片，再次展現F.F.O的高人氣。

F.F.O首張專輯同名簽唱會將於7/6 13:00在台北信義遠百A13北面廣場登場。

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