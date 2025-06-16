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館長中國行落幕砲火全開 怒轟一票名嘴：你們這些廢物！

館長結束6天5夜中國行。（翻攝自YT）館長結束6天5夜中國行。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨（15）結束赴中國的6天5夜「和平之旅」，返台後忍不住在直播中暴怒，點名多位名嘴只會眼紅他的流量，開嗆「你們這些廢物，我再說一次，你們這些廢物！」

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館長在昨日的直播中提到，這趟旅程讓他壓力極大，已經4天沒睡覺，不過未來仍想再探訪中國深圳。話鋒一轉，他點名部分名嘴嘲諷，「很多好幾個都是，以前都挺藍，錢都在中國工作，有男有女，有年輕有老的，你們這些廢物！全部加起來也沒有我一個流量的尾數，你們閉嘴。」認為對方不僅雙標，還反過來攻擊他一個單純旅遊的直播主，直言「一下舔國民黨舔不起來，跑來舔共產黨也舔得不怎樣，現在怎樣？我過來了，在眼紅我的流量。」

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除了開嗆，館長也再次強調此次並未收取任何酬勞，所有費用均為自費，否認外界質疑是「刻意安排」，最後語帶無奈表示，「下次付錢給經紀公司可以幫我協調」，希望造謠的人適可而止。

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