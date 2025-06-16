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跟風館長？詹惟中大讚「中國這件事」掀論戰 急喊4字滅火

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，他彷彿「劉姥姥進大觀園」，不斷誇讚各種設施進步，浮誇的言行引起爭議。然而，命理師詹惟中11日也在臉書大讚中國科技超乎想像，意外掀起兩派網友論戰，對此，他表示：「不談政治」。

詹惟中PO文大讚中國科技超乎想像。（翻攝自臉書）詹惟中PO文大讚中國科技超乎想像。（翻攝自臉書）

館長在這趟上海之旅中，不斷讚當地設施進步，並多次貶低台灣，讓不少網友看不下去。而詹惟中也在相近時間點PO文說，他在廈門搭朋友的車子，「整個的科技已經超乎我們想像」，並曬出一張合成圖，只見他身穿灰色吊嘎，背景則是汽車內部的螢幕。

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貼文一出，立刻引爆兩派網友論戰，部分網友批評，「跟上館長？」、「國情不同，不能相提並論」、「台灣人民沒說過中國先不先進」、「中國的問題從來都不是科技」，但也有人表示認同「看到進步的都不能說？」、「撇開政治，台灣真的原地踏步」，對此，詹惟中回應「不談政治」。

詹惟中貼文掀論戰表示「不談政治」。（翻攝自臉書）詹惟中貼文掀論戰表示「不談政治」。（翻攝自臉書）

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