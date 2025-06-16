陸元琪貸款180萬帳戶竟變「警示戶」 淚喊：一家人要被凍死了

〔記者侯家瑜／台北報導〕陸元琪近年努力經營直播帶貨，力求擺脫過去風波重新出發，卻在事業回溫之際，再度遭遇沉重打擊。她12日深夜在南韓開直播，淚訴自己剛向銀行貸款180萬重啟人生，不料帳戶卻突然被列為「警示帳戶」，資金遭凍結，導致她在異地陷入資金困境，崩潰直喊：「要逼我走上絕路嗎？」

她透露，這次赴韓原是為了代購帶貨，沒想到付款時發現一張現金卡無法使用，接著連信用卡也被鎖，回撥台灣警方查詢，才得知原來是因為一名買家帳戶列為警示戶，連帶牽連到她的帳戶。「警方當然要受理詐騙，但可以先通知我嗎？不是像機器人一樣直接凍結，沒在思考的。」她無奈表示目前僅剩5萬台幣的韓元流動資金，還要負擔14萬貸款與二胎房車貸款，幾乎喘不過氣來。

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陸元琪貸款180萬，帳戶竟變警示戶。（翻攝自臉書）

她情緒激動地說：「我只是努力活下去，養小孩，你們知道這樣會凍死一家人嗎？」不過也透露，直播結束後陸續收到粉絲私訊表示願意借錢，更有韓國弟弟直接金援，讓她一度「滿血復活」。她強調目前社團與刷卡金流不受影響，呼籲粉絲安心購物，「老娘跟你們拚了！」

然而風波未止，她今又發文喊話，不再接單GD手燈代購，氣憤表示：「我不是做慈善！代購本來就有時間與交通成本，不是黃牛。」她痛批部分網友不實標籤、甚至報記者抹黑她代購行為，「請勿在我乾淨的代購路上亂加黃牛二字來說我！」展現強烈態度，也希望大家能尊重努力生活的人。

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