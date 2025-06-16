林依晨產第二胎發文報喜 兒子緊抓大拇指照片曝光

林依晨（左）與林于超結婚10年。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨與老公林于超結婚10年，育有3歲女兒「小小林」，她三月報喜懷第二胎，今（16日）證實已於兩天前生下男娃，稍早她透過社群分享兒子緊抓著她大拇指的照片，畫面十分溫馨。

林依晨上週自然產下第2胎，兒子出生體重3060克，她在Instagram分享兒子稚嫩的小手，引用Kim McMillen的詩詞：「我們無需再害怕生命中的爭論、衝突，或是任何出現在與我們自己，或與其他人之間的問題，因為即使是星星也會有碰撞在一起的時候，而從它們的撞擊中，新的世界將會誕生，今天我知道，這，就是生命。」

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林依晨分享兒子「小手抓大手」的溫馨照片。（翻攝自instagram）

也因這次是第二胎，林依晨的心情頗為淡定，生產過程一切順利，老公林于超也陪在林依晨身邊，開心和愛妻一起迎接二寶出生。

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林依晨全文：

最近看到Kim McMillen寫的一首詩，不能不分享給你們，也與大家分享迎接新生命的喜悅、對孩子們的祝福與期許～

當我真正開始愛自己，我才認識到，所有的痛苦和情感的折磨，僅僅是在提醒我的生活背離了真實的自己，今天我明白了，這叫「真實」。

當我真正開始愛自己，我才懂得當我將自己的意願強加於人時，是多麼地冒犯無禮，即使那時我知曉時機尚未成熟，那個人也未做好準備，即便那個人就是我自己……今日我明白，這叫做「尊重」。

當我開始真正愛自己，我不再苛求不一樣的人生，我明白任何發生在我身邊的事，都是對我成長的邀約，今天我明白，這叫做「成熟」。

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