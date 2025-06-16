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一回台灣開口髒話 名嘴吐真言：這才是熟悉館長

館長昨晚在桃園機場表示，接下來要完成的重要任務是「阻止大罷免」，無論是國民黨還是民眾黨主席黃國昌邀約，如果有大型活動、有必要性，他一定義不容辭站出來。（記者朱沛雄攝）館長昨晚在桃園機場表示，接下來要完成的重要任務是「阻止大罷免」，無論是國民黨還是民眾黨主席黃國昌邀約，如果有大型活動、有必要性，他一定義不容辭站出來。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜中國行，15日晚間返國，入境時向隨行記者提及有人在他直播間嗆聲要對他丟東西，他說：「我非常期待，我他X等妳啦青鳥！蛤啦！我等你，我非常期待，他X的！子彈都吃過了，會怕你丟東西？」一回台灣，狠勁全回來。

電視名嘴張益贍隨即在臉書發文表示，館長回到台灣自由國度，開口就是髒話三字經呀！接著用一句話吐真言:「這才是熟悉的館長呀！」

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不只張益贍，媒體人、電視名嘴張宇韶亦發文指出，館長一回台灣就髒話連篇，去中國治好的三字經病馬上發作，「各位知道他這個叫什麼嗎？欺善怕惡，而且軟土深掘，這種人就是超速啦，隨時都可能翻臉翻車，毫不意外。」

館長10日展開6天5夜中國直播行，因過度吹捧中國人事物引發批評，不只台灣網友，大批中國網友也直呼看不下去。除此之外，此行館長鮮少在鏡頭前飆粗口，「請」、「謝謝」、「對不起」更是掛嘴邊，被酸到中國後像是「換了個人」，館長對此回應稱「這叫做人處事」。

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館長昨晚返國在機場大廳接受媒體聯訪，稱此行對中國大改觀，他說：「這一趟的心得就是我希望全台灣的人民，可以用你自己的腳前往大陸，用你的眼去看看民進黨所謂的落後、沒有建設、沒有民主的中國大陸，用你的耳朵去聽聽看那邊的人民對我們台灣人感覺怎麼樣，再用你的鼻子跟嘴巴嘗盡中國的美食……」，說到這邊，館長火氣突然上來，拉高分貝怒吼：「你就會了解，民進黨就是個騙子！」

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