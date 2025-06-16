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娛樂 最新消息

王思佳開打小人！爆對方5線索 喊話網友「神出來」

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳近期屢傳出代言風波，今（16日）出席YouTube節目《一起長大吧！》記者會，與主持搭檔徐小可、劉伊心一同亮相，談及此事毫不避諱，更說最近有去桃園某間廟打小人，還喊話那間廟可以找她業配，至於打小人對象，她也分享5個線索。

她表示對於某神祕對象早已忍無可忍，爆料對方是「演藝圈邊緣人」，不僅常年打官司被稱訴訟蟑螂，還曾傳出欠債高達2000萬元，且之前發過單曲。她更指出此人「改過兩次名字，本名三個字，藝名都用兩個字」，並形容對方「性別不好說」，疑似暗指性別認同較模糊，不過關於性別還有待確認，也不怕網友把這死對頭「神」出來。

王思佳進一步揭露，該人竟開設2個假帳號對她發動攻擊，「手法粗糙，沒錢買網軍還在罵我」，但她早已備好影片證據：「還好我有拍節目，這些影片讓廠商跟金主自己看見我。」

至於這次《一起長大吧！》主持收入，她笑回：「主持費？不要跟我老闆談錢，傷感情啦！」語帶玄機，展現出強烈自信，也讓現場笑聲不斷。《一起長大吧！》於今晚9點在YouTube頻道上線。

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