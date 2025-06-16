陳奕迅休克受傷驚險畫面曝光 掙扎過程全被拍下

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅昨晚（15日）唱完海口第二場《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，適逢國際父親節，他以一曲《天下無雙》獻禮天下父親，並驚喜宣告於八月最終站（澳門），為歌迷準備了「小禮物」——巡演紀錄片，紀念這次世界巡迴演唱會，令歌迷驚喜萬分。

陳奕迅將推出「FEAR and DREAMS紀錄片」。（廿一克有限公司提供）

昨晚Eason於舞台上表示，「過去兩年多一直巡演，當中起起落落....所有在後面（幕後）發生的事情，我們由一開始便有一個團隊幫忙紀錄，在巡迴最終站，我會把這一個小小禮物分享給大家，大家會看到我們經過編製的一個小小紀錄片，有一些常來的觀眾，可能會在當中找到自己。 影片紀錄了很多喜怒哀樂， 希望你們會喜歡。」

請繼續往下閱讀...

《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片，貼身地記錄了他與團隊籌辦這次演唱會，7年來的心路歷程，Eason透露這部紀錄片始於2018年演唱會的概念萌芽，完整記錄了2018-2025年的巡演歷程，影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間，亦真實拍下台下幕後鮮為人知的經歷與掙扎，「這也是給我自己的一個禮物，紀念這7年來的特別時刻。」

陳奕迅將推出「FEAR and DREAMS紀錄片」。（廿一克有限公司提供）

8月他將於澳門舉行終極6場演出，《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片首映及分享會亦會於8月5 日在澳門‧銀河綜藝館隆重舉行，首映將作公開售票，讓歌迷有機會沈浸式體驗Eason這段7年跌宕起伏的旅程。

陳奕迅將推出「FEAR and DREAMS紀錄片」。（廿一克有限公司提供）

紀錄片紀錄了Eason這7年間的喜怒哀樂，面對全球疫情阻隔、身體出現狀況、休克導致意外受傷，Eason與整個團隊如何一起迎接各種挑戰，克服困難，最終在全球各地成功呈現超過180場撼動人心的演出。首映結束後，Eason更會親臨現場，與觀眾暢談巡演點滴。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法