王思佳80萬代言翻車？她氣反擊：有人想斷我財路

〔記者侯家瑜／台北報導〕王思佳今爆出以80萬元接下某知名保健品代言人一職，卻疑似未能帶動買氣，導致該品牌創下成立30年來最慘銷售紀錄，甚至造成廠商虧損。她稍早與另外2位主持人好友徐小可與劉伊心出席Youtube節目《一起長大吧！》記者會，面對媒體詢問此事，她無奈表示：「一早看到新聞真的傻眼，我們都還在笑，完全一頭霧水。」

據悉王思佳是在今年4月底接下代言，廠商原希望透過她愛美、保養形象搶攻母親節檔期，特地舉辦一場記者會造勢，不料最終買氣未如預期，反讓廠商賠了夫人又折兵。

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王思佳稍早受訪時強調自己才剛接代言兩個月，「就像新鮮人一樣，產品我真的有吃，也覺得很讚，才接這個案子。」對於爆料內容，她則質疑：「怎麼會有人有資料？怎麼會有內部員工想破壞公司？你要講數字，報表拿出來我隨便你看。」

被問到是否懷疑有人刻意針對？王思佳語氣強硬：「這個爆料根本空穴來風，對方也沒問我，就寫了。你的目的就是想抹黑我、斷我財路！」她表示自己和廠商的關係穩定，品牌方當天也親自出席記者會並送花力挺，「我跟廠商都是不斷續約，我也拿成績證明自己，真的沒有問題」。她直言：「當然可以針對我，但你針對的是真實的事嗎？大家可以去好好思考。」

王思佳最後表示，自己只在乎消費者與廠商的回饋：「我就是在做對的事，消費者會買，是因為真的有感、有愛，才會回購。」她也強調銷售起伏本就正常，「尤其是保健食品，本來就有大小月，吃完有效之後再一次回購。」

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