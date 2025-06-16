范冰冰罕曬家庭照 爸媽凍齡神顏網嚇歪：根本不像70歲

范冰冰（右）攜父母同框。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲中國女星范冰冰先前因捲入逃稅風波，近年將演藝重心轉往海外發展，人氣依舊不減。昨（15）恰逢國際父親節，她在社群曬出一家人共度佳節的合照，父母的凍齡外貌意外成為討論焦點。

范冰冰的父親也擁有高顏值。（翻攝自微博）

范冰冰在社群曬出一家三口一起慶祝佳節的溫馨合照，文中開心寫下「爸爸節快樂！家裡的爸爸們都要快樂呀！最佳爸爸，最強後盾！」可見范冰冰靠在爸爸的肩上，媽媽則緊牽爸爸的手，三人互動親密，而父親面前的蛋糕上還有著「超人」的圖案，象徵著爸爸在家中如同超人一般的存在。

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照片曝光後，范冰冰一家人的顏值狀態讓網友全都看傻，三人皆擁有出色外貌及凍齡臉蛋，甚至爸爸的側臉還被誤認為是范冰冰的弟弟范丞丞，不少網友驚呼，「爸爸像是上了年紀的范丞丞」、「這基因太強大了」、、「冷知識，她爸爸70了」、「好帥的爸爸」。

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