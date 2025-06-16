楊貴媚《與惡2》飆演技...狠嗆私生女 網友氣到拳頭硬了

楊貴媚在《我們與惡的距離 II》飾演的高張玉敏必須扛起政治世家。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊貴媚在影集《我們與惡的距離 II》演技大爆發，家裡只剩孤兒寡母的她，為了守護沒落家族在地方政壇的地位只能全力武裝自己，也成了3、4集的「惡女代表」。

楊貴媚飾演的「高張玉敏」硬起來對外各種喬事，對內也沒少對老公的私生女「高政茗」謝欣穎冷嘲熱諷，並把她趕出高家，讓薛仕凌飾演的熱血青年「高政光」對媽媽徹底不諒解。

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楊貴媚在《我們與惡的距離 II》飾演的高張玉敏為了競選縣長四處拜票。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

楊貴媚在《我們與惡的距離 II》飾演的高張玉敏試圖參選縣長。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

各種高張力的對峙場面火力全開，讓網友們看到又氣又恨，紛紛表示：「媚姐演得太好太寫實，好到我拳頭都硬了，但必須提前預約明年金鐘影后！」楊貴媚笑說，自己被罵早在意料之內，她也吐露了高張玉敏這個角色的無奈和掙扎：「如果把小三的小孩放在家裡，就代表高張玉敏接受了過去的事實，她當然也有惻隱之心，但一個這麼倔強的女人是不會去承認的，心一橫只能把她趕走，兒子當然沒辦法理解母親過去的情感和自尊。」

楊貴媚在《我們與惡的距離 II》飾演的高張玉敏積極參選縣長。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

薛仕凌（右）在《我們與惡的距離 II》飾演的高政光與母親發生衝突。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》劇情橫跨20年，每兩集一個年代，從2001年、2011年到現在，透過時代的交織讓觀眾進入主角的生命歷程，以及彼此的因緣牽扯。第3、4集正式啟動時空之旅，回到2001年，由第一季女主角賈靜雯飾演的主播宋喬安驚喜現身，播報新聞揭開序幕，帶領觀眾一起回到20年前，看看當年的主角們遭遇什麼關鍵事件，以及當年埋下的遠因如同開啟命運之輪，如何推動角色們一步步走向日後的遭遇。

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《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。全劇共10集，每週六晚上九點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集，直播後的新集數也將於當晚十點起在 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版同步上架，海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及 AMAZON PRIME VIDEO 全球240個國家與地區。

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