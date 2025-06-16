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娛樂 最新消息

王思佳被爆代言效果不佳廠商慘賠 盤點5爭議事件

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳因為直率敢言的個性深受粉絲喜愛，沒想到近日卻傳出，廠商砸80萬找她代言，卻創下30年來最慘業績，總銷量不到10萬元，害廠商慘賠，引起熱議。事實上，王思佳過去多次因為爭議躍上媒體版面，導致形象崩壞。

王思佳自出道以來爭議不斷。（資料照）王思佳自出道以來爭議不斷。（資料照）

回顧王思佳的演藝生涯，自出道以來，爭議不曾間斷。2014年她推出個人第二張專輯《電音派對No.1》，其中歌曲《No.1》造型被質疑抄襲韓國女星炫雅，還被知情人士爆料，定裝時因衣服問題拒穿並飆罵：「照抄有這麼難嗎？」兩年後，推出新歌《跳Tone》又被疑抄襲2NE1曲風，她則在直播哽咽否認，「沒有人想要像任何一個人，所以不需要去做這樣子的事情。」

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王思佳2018年出席第16屆微風之夜，為電影《死侍2》站台，由於低胸薄紗禮服滑落，在台上兩點全露，瞬間成為話題人物。對此，她先是辯稱那是蕾絲網的陰影，後來有網友提醒走光時，她回應，媒體過於誇大，自己有貼胸貼，未來出席活動會更加小心

王思佳在微風之夜露點。（資料照）王思佳在微風之夜露點。（資料照）

值得一提的是，王思佳過去總以名媛形象活躍螢光幕，2023年卻陷入「假包爭議」。她在節目上分享珍藏的愛馬仕包包，卻被網友眼尖發現疑是假貨，她事後聲稱，「包包是透過代購買的，為此特地將包包送至美國檢驗，要過幾日才會知道包包真假」，不過，多數網友仍質疑，王思佳送驗的包款與節目上的不同，後來她也淚崩直呼：「我人設從不需要假裝！」 此外，王思佳結婚8年的老公Joe，今年4月被爆出根本不是富商，而是「有錢人的司機」，對此，Joe以英語發表5點聲明，駁斥外界傳聞，強調自己並非媒體所述的「富二代」，但也不是保全或司機，工作內容已簽署保密協議（NDA），無法對外說明真實職業。

王思佳老公駁斥外界傳聞。（翻攝自臉書）王思佳老公駁斥外界傳聞。（翻攝自臉書）

前陣子也有傳聞，王思佳曾宣稱在泰國置產，但實際上並未購房，是為了業配炒作。對此，經紀人表示，王思佳確實在當地有置產，並且已成功獲利了結，而王思佳在記者會被媒體追問下，才分享一些想法，被問到未來是否還會進行房產投資？她直言：「會持續看房，沒有鎖定哪個區域，也滿常看一看就被攔胡。」

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