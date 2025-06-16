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娛樂 最新消息

周渝民、謝欣穎《與惡2》上演Y2K戀愛回憶殺 MSN暱稱暗藏玄機

周渝民（右）在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎有段純純的愛。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）周渝民（右）在《我們與惡的距離 II》與謝欣穎有段純純的愛。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「仔仔」周渝民在影集《我們與惡的距離 II》飾演的「馬亦森」與謝欣穎飾演的「高政茗」早在20年前還是大學生時就認識，也曾經有段友達以上，戀人未滿的青澀感情。兩人在戲中直接上演各種2000年代的經典回憶殺，包括馬亦森在房間床上用當時最流行的手機Nokia3310手機玩貪食蛇，以V8攝影機拍攝高政茗的啦啦隊表演，以及用MSN深夜談心等等，引發PTT網友的集體懷舊共鳴。

謝欣穎在《我們與惡的距離 II》飾演的高政茗遭遇重大事故選擇封閉自己。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）謝欣穎在《我們與惡的距離 II》飾演的高政茗遭遇重大事故選擇封閉自己。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

兩人的MSN暱稱也暗藏玄機，馬亦森的是「再勇敢一點點」，而高政茗的是「再靠近一點點」，以S.H.E出道名曲《戀人未滿》隔空傳情，都讓網友大喊：「青春回來了！」一段隔著房間門板對話，相視而笑的：「妳是不是有上過PTT表特版啦啦隊？我就知道是妳。」滿載讓人心癢癢的曖昧氛圍。可惜高政茗在參與高張玉敏縣長競選工作時遭遇重大變故，身心受創，最終選擇逃出高家，兩人初萌芽的戀情戛然而止，沒能一起走到最後，也成為男女主角年輕時期的最大遺憾。

謝欣穎在《我們與惡的距離 II》飾演的高政茗在離開傷心地之後去酒店上班。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）謝欣穎在《我們與惡的距離 II》飾演的高政茗在離開傷心地之後去酒店上班。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

身為本劇苦情代表，謝欣穎坦言第一次看到劇本就被深深吸引，橫跨20年的身份轉折也讓她充滿挑戰的鬥志：「角色情緒的層次和堆疊很豐沛，身為演員，如果可以接到這個角色真的會很幸福。」她自嘲拍攝時最大的其中兩個魔王關卡是「台語」以及「啦啦隊」，雖然提前上了許多堂台語課，還是擔心準備不夠：「特別是一場與貴媚姐飾演的大媽起衝突的對戲，媚姐的氣勢太強，很怕自己講不好又演不好，第一個禮拜在高家的場景就好痛苦。」

謝欣穎親身上陣挑戰啦啦隊高難度動作。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）謝欣穎親身上陣挑戰啦啦隊高難度動作。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

而令人驚艷的高難度啦啦隊表演也是謝欣穎最害怕的魔王場，和啦啦隊員們一起在體育館排練了四堂課，拍攝當天謝欣穎不用替身，穿著輕薄的啦啦隊服，親自上場被抬上三樓高度，還適逢霸王級寒流來襲，氣溫低至9度，謝欣穎笑說：「我本身的律動感不好又怕高，導演本來提議不用勉強，但我個性逞強，就硬著頭皮上了，拍到後來雙腳都失去知覺，完全分不出來是太冷還是太害怕！」

謝欣穎在《我們與惡的距離 II》飾演的高政茗在遭遇變故之後決定離開傷心地。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）謝欣穎在《我們與惡的距離 II》飾演的高政茗在遭遇變故之後決定離開傷心地。（ CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。全劇共10集，每週六晚上九點起在公視、CATCHPLAY電影台及CATCHPLAY+上的頻道專區連播兩集，直播後的新集數也將於當晚十點起在 CATCHPLAY+、公視+、愛奇藝國際版同步上架，海外將同步上架於 CATCHPLAY+ 印尼及新加坡，以及 AMAZON PRIME VIDEO 全球240個國家與地區。

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