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娛樂 最新消息

王思佳代言傳廠商慘賠300萬 宿敵陳沂激酸

王思佳傳出又惹議。（資料照，記者陳奕全攝）王思佳傳出又惹議。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳因假包事件風波形象大受影響，今（16）日更傳出被保健品廠商爆料，接下代言後銷售成績超差。

知情人士向媒體爆料，指廠商砸300萬行銷、代言費，不料業績進帳不到10萬，是該公司創立30年來最差銷售數字，據了解，廠商忍痛停損認賠收場，並考慮換代言人。

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中午左右，王思佳宿敵、網紅陳沂隨即發文大酸：「這不就是一個投資失利的故事嗎？明知標的信用不佳還要投錢下去，一點都不值得同情吧？這也說明了一件事，靠說謊營造假人設翻車後，粉絲的支持也是假的。」

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陳沂接著語不驚人死不休說：「那些會覺得王思佳假包、海外買房疑雲沒關係，是我們管太多的粉絲，其實內心也不相信她。可能她們現實人生中跟王思佳一樣，也在立假人設，所以要捍衛謊言合理化。」

最後陳沂再補一刀：「真要她們消費的時候，還是不會選擇王思佳代言，這就是最好的證明！」

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