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娛樂 音樂

許富凱「神仙歌單」洗版！歌迷敲碗加場 門票周日開賣

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱今年母親節在台北Legacy舉辦兩場《拾歌Plus》讚聲演唱會，一連兩晚不同主題、不同曲目，社群洗版稱其為「神仙歌單」，在歌迷的敲碗下，中南部也宣布加場，今天售票資訊正式公開。

許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會中南部加場。（寬宏提供）許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會中南部加場。（寬宏提供）

許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會加演場次將於7月26日在Legacy Taichung及8月16日高雄LIVE WAREHOUSE舉行，主題分別為「世間男女」與「男女戀歌」，結合台北場精選曲目，更加入全新演出內容，為南部粉絲帶來獨一無二的台語金曲之夜。

許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會中南部加場。（寬宏提供）許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會中南部加場。（寬宏提供）

歌迷看到台中、高雄不一樣，紛紛留言「兩場都得去」，呼朋引伴要幫忙搶票。許富凱表示：「經典歌實在太多撈都撈不完，希望讓每一場都陪我南北跑的朋友，有不同驚喜。不變的是，每首歌大家都一定會唱、一定想唱。」

許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會中南部加場。（寬宏提供）許富凱《拾歌Plus》讚聲演唱會中南部加場。（寬宏提供）

暌違12年重返台中舉辦個人專場，高雄則是自去年母親節高流演出後再度回到家鄉，許富凱希望感動再升級。台中及高雄加演場門票將在6月22日下午一點開賣，購票請洽寬宏售票（Kham.com..tw）、萊爾富及OK便利超商。

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