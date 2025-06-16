17LIVE直播主自揭霸凌陰影 被叫「破麻」羞辱陷情緒黑洞

〔記者李紹綾／台北報導〕17LIVE直播主士林闆娘、寶鵝、劉恬君甜甜演出豎屏劇《失控教育》，三人幾乎都曾經是霸凌事件的受害者，甚至還有人坦承當初還差點選擇輕生。眾人齊聲呼籲，霸凌一直是真實的存在，「不是看不到，就表示沒有發生」，希望這部劇可以帶給在需要的人更多勇氣，而身邊的人能更正視這些現象。

士林闆娘（中）在豎屏劇《失控教育》挑戰演出加害者。（17LIVE提供）

飾演受害者「林筱晴」的寶鵝，雖未曾遭遇劇中極端的霸凌場景，但過去也曾目睹身邊同學被邊緣化，那種孤單與無力感至今仍歷歷在目。談到劇本內容，她也直言，《失控教育》不只是校園劇，而是揭露「來不及說出口的痛」與「被看見的渴望」。

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寶鵝在豎屏劇《失控教育》飾演受害者，被眾人圍毆。（17LIVE提供）

寶鵝印象最深的是一場她被眾人圍毆的戲，「那天從白天拍到凌晨兩點，傷妝化了好多層。看著大家圍著我，我突然想到：如果這不是戲，而是現實，真的會有人（劇組工作人員）這麼小心地守護你嗎？」除了校園霸凌，網路上的攻擊也是另一種無聲的霸凌。匿名的語言、冷漠的圍觀、以為只是一句留言卻可能是壓垮一個人最後的希望。

寶鵝在豎屏劇《失控教育》飾演受害者，被眾人圍毆。（17LIVE提供）

飾演加害者「張曼婷」的17LIVE直播主士林闆娘自嘲，自己看起來是壞人臉，但吐露自己在國中時期就曾被路人喊「破麻」等言語羞辱的經歷，甚至還曾陷入無助的情緒黑洞，「我最有感的竟然是劇中人物結衣輕生的橋段，因為我也曾經無助到想走到那樣的邊緣。」她認為霸凌者多半是內心有缺陷，才會用傷害他人的方式掩飾自己的空虛，士林闆娘說，雖然當時沒有解決這些事情的能力，但她相信持續宣導這些觀念很重要，讓受害者知道自己不孤單、要盡可能向外求助。

寶鵝在豎屏劇《失控教育》飾演受害者，被眾人圍毆。（17LIVE提供）

片中飾演老師的劉恬君甜甜說，校園霸凌一直都發生著，不是有暴力事件發生才是霸凌。她求學過程中就目睹同學常無端被人嘲笑，最後選擇割腕自殘，而當時的她因為太害怕也不知道如何反應，只能選擇當著旁觀者，看著這些事情發生。但如果回到過去，她一定會挑出來向師長投訴，或是用其他方式阻止這件事情發生。她說：「很多校園霸凌的故事沒有被爆出來，但不表示沒有發生，只是被打壓著，希望有適當的方式可以這些事情消失。」

士林闆娘在豎屏劇《失控教育》挑戰演出加害者。（17LIVE提供）

《失控教育》由監製關丰睿主導策劃、導演呂策與副導黑人郭欣錡聯合執導的作品，靈感來自多起社會真實案件，包括台灣的象腿幫事件、韓國釜山女國中生事件等。導演呂策坦言，很多人說「霸凌是孩子不懂事」，但其實這反映的是整個社會長期缺乏對「尊重」的教育。副導黑人郭欣錡則補充：「我們不是在拍一部控訴誰的戲，而是在為那些始終被忽略的聲音，搭建一個可以說話的舞台。」監製關丰睿強調，這部劇的核心不在於戲劇化的懲戒情節，而是希望透過豎屏劇、互動設計與演員真實經歷的呈現，打開對話、釋放情緒，送給那些「本來以為已經沒人記得的事」一個不被遺忘的機會。

由17LIVE與監製關丰睿攜手打造，改編多起亞洲真實校園事件的互動豎屏劇《失控教育》，即將於6月18日在17LIVE平台正式上線。

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