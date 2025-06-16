「最美營養師」童年遭霸凌 慘況首曝光：鞋子被倒水不敢求助

〔記者李紹綾／台北報導〕營養師方慈聲參與17LIVE豎屏劇《失控教育》，首度嘗試短劇演出，她在片中飾演與男主角夢多一起調查真相的民間記者。看起來超有人緣的方慈聲意外吐露，其實國小她就莫名奇妙被針對、被霸凌過。

營養師方慈聲在豎屏劇《失控教育》，扮演協助夢多調查案件的民間記者。（17LIVE提供）

方慈聲回憶，當天是上電腦課，而學校規定電腦教室要脫鞋進出，因此當課程結束她要穿回自己的鞋子時，才驚覺自己的鞋子被人倒滿了水。當下她非常不安與惶恐，更不知所措，不敢說也不知道該怎麼表達或求救，只能穿上濕漉漉的鞋子返回教室。直到老師發現她神色有異上前詢問，且積極將事情調查清楚，並讓惡作劇的同學向她道歉，整件事情才落幕。方慈聲說，如果可以重來，她希望自己要勇敢地說出來，「因為沈默，不會讓痛苦變小，它只會讓痛更安靜地長大。」

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日籍YouTuber一樹在豎屏劇《失控教育》扮演知曉一切，角色亦正亦邪的神秘轉學生。（17LIVE提供）

日籍YouTuber一樹也受邀加入劇組，扮演知曉一切，角色亦正亦邪的神秘轉學生。他說，他覺得日本的霸凌大部分都是偷偷進行的，比較不是像《失控教育》這部片是直接動手動腳，日本多半是把受害者的東西偷走或藏起來，或是不理對方。他曾經被排擠過，認為不管是哪種模式的霸凌，「都是很可怕的，不應該的。」

由17LIVE與監製關丰睿攜手打造，改編多起亞洲真實校園事件的互動豎屏劇《失控教育》，即將於6月18日在17LIVE平台正式上線。

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