太神奇！共舞Avantgardey 龜梨和也身高成話題

龜梨和也和Avantgardey的舞蹈有夠魔性，還讓身高171公分的他變得更加高大帥氣。（翻攝自網路）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星龜梨和也與搞怪舞團Avantgardey合體共舞的影片流傳，畫面中龜梨和也與Avantgardey整齊畫一的舞蹈有夠魔性，但最讓大家驚艷的竟是身高171公分的龜梨和也視覺上變高了，身高差成了話題。

龜梨和也領舞，和Avantgardey的舞蹈有夠魔性。（翻攝自網路）

影片中龜梨和也與搞怪舞團Avantgardey在斜坡共舞，龜梨和也站在最前面，流順的舞步Avantgardey頂著招牌妹妹頭只穿黑襪，魔性熱舞，配合完美精彩，讓網友驚喊「這隊形設計讓龜梨變好高」、「仔細一看Avantgardey 都沒穿鞋」、「原來舞台有玄機」。

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龜梨和也曾帥氣來台，親和力十足。（資料照，記者王文麟攝）

龜梨和也在2025年2月決定退出傑尼斯，所屬的團體KAT-TUN也在成軍25年解散，KAT-TUN在2001年成軍，2006年以《Real Face》正式出道，出道即巔峰。不過團體一波三折，成員赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，後來以龜梨和也、上田龍也、中丸雄一三人體制活動。

日本搞怪舞團Avantgardey則是2022年成團，2023年就登上知名選秀節目《美國達人》，她們表演了日本歌手岩崎宏美的《灰姑娘蜜月》引發討論，雖然在決賽中被淘汰，但因為她們對YOASOBI的《IDOL》、ABBA《Money, Money, Money》的詮釋實在太令人印象深刻，該團依舊成功爆紅，並被評選為該年最值得關注的人物。

Avantgardey曾來台大跳Energy《星期五晚上》單腳挑戰16蹲，練習影片整齊劃一的舞步超級震撼，跳完後竟然臉不紅、氣不喘，體力超猛，影片短短1天內就吸引到10多萬粉絲按讚。

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