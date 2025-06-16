晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

五月天大巨蛋進入倒數 團員噁爆曾嚼「小強」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」巡演即將回到台北，6月27日起登上大巨蛋唱8場，而且會以5525以及5525＋1雙主題開唱，每次五月天點歌環節都會出現不同的小故事，這次吉他手石頭說出克服心中恐懼的小秘密。

五月天巡演下一站將回到台北，首登大巨蛋唱8場。（相信音樂提供）五月天巡演下一站將回到台北，首登大巨蛋唱8場。（相信音樂提供）

忙完哈爾濱的巡演，五月天下一站就是回到台北大巨蛋，在哈爾濱場次，1500台無人機在空中變換出不同圖案，相當耀眼。

點歌時，有歌迷竟然拿出有大蟑螂圖案的海報，怪獸說：「這是石頭永遠的惡夢，就克服它了！」石頭首次透露不為人知的秘密，看著點歌牌他連蟑螂的名字都不敢說，只敢稱為「小強」。

五月天演唱會，無人機在空中變換出不同圖案。（相信音樂提供）五月天演唱會，無人機在空中變換出不同圖案。（相信音樂提供）

石頭談到說：「為了克服這個恐懼，曾在路邊買了一隻塑膠小強拿到練團室，我想說每天看著它就不會害怕了，還把它放在嘴裡嚼。」只不過隔天到了練團室，石頭忘了桌上的塑膠蟑螂是自己買的，嚇得立刻往回跑，還因此撞到門，可見有多害怕。

接下來五月天台北大巨蛋巡演將從6月27日起跑，場次包括6月28、29日到7月4、5、6、11、12日。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中