五月天大巨蛋進入倒數 團員噁爆曾嚼「小強」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」巡演即將回到台北，6月27日起登上大巨蛋唱8場，而且會以5525以及5525＋1雙主題開唱，每次五月天點歌環節都會出現不同的小故事，這次吉他手石頭說出克服心中恐懼的小秘密。

五月天巡演下一站將回到台北，首登大巨蛋唱8場。（相信音樂提供）

忙完哈爾濱的巡演，五月天下一站就是回到台北大巨蛋，在哈爾濱場次，1500台無人機在空中變換出不同圖案，相當耀眼。

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點歌時，有歌迷竟然拿出有大蟑螂圖案的海報，怪獸說：「這是石頭永遠的惡夢，就克服它了！」石頭首次透露不為人知的秘密，看著點歌牌他連蟑螂的名字都不敢說，只敢稱為「小強」。

五月天演唱會，無人機在空中變換出不同圖案。（相信音樂提供）

石頭談到說：「為了克服這個恐懼，曾在路邊買了一隻塑膠小強拿到練團室，我想說每天看著它就不會害怕了，還把它放在嘴裡嚼。」只不過隔天到了練團室，石頭忘了桌上的塑膠蟑螂是自己買的，嚇得立刻往回跑，還因此撞到門，可見有多害怕。

接下來五月天台北大巨蛋巡演將從6月27日起跑，場次包括6月28、29日到7月4、5、6、11、12日。

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