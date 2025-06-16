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上戶彩全新寫真集「台灣取景」 3寶媽噴發台式可愛感

上戶彩全新寫真集在台灣取景。（翻攝自X）上戶彩全新寫真集在台灣取景。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星上戶彩嫁放浪兄弟（EXILE）隊長兼CEO「HIRO」13年，育有一女二子，39歲的上戶彩適逢出道25週年，將於7月10日推出全新寫真集《Midday Reverie》，特地選在台灣取景，公開多張台式美照，和寶島頗有淵源。

上戶彩代表作為《午後人妻》、《半澤直樹》等，不過近年拍戲減產，重心多半放在家庭，雖然已是3寶媽的身分，不過從多張曝光的寫真照看來，少女感十足，看不出臉上有任何生活的負擔。

上戶彩前進赤峰街、夾娃娃機店。（翻攝自X）上戶彩前進赤峰街、夾娃娃機店。（翻攝自X）

寫真集在台灣各地景點拍攝，包括夜市夾娃娃機為背景、女神大啖台式剉冰，甚至還有放天燈等行程，簡直是令人滿意的寶島觀光行：寫真照在網上曝光後，不少網友大讚她凍齡，也有人誇她散發獨特的「台式可愛」。

上戶彩體驗放天燈、吃台灣水果。（翻攝自X）上戶彩體驗放天燈、吃台灣水果。（翻攝自X）

相隔15年，上戶彩再度推出寫真集，邀請攝影師川島小鳥合作，她說：「怎樣的人會想看這本寫真集？怎樣的人會想看我？一個全新的我是什麼樣子？」透過一張張台灣旅途的行程，尋找真實的自我。

上戶彩的母親是日本人，卻由台灣人領養，外祖父是一位名叫林發的台灣人；上戶彩曾在節目中透露，外公將鳳梨引進石垣島種植，也因為外公的關係，讓她略懂中文，能流利的自我介紹。

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