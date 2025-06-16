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半夜睡覺天花板塌落！謝和弦妻懷孕險釀悲劇 氣炸：還要求我繳房租？

謝和弦（左）與陳緗妮婚後甜蜜。（翻攝自IG）謝和弦（左）與陳緗妮婚後甜蜜。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦與老婆陳緗妮結婚4年育有2女，一家四口生活美滿，昨（15日）陳緗妮突然發文分享她在租屋期間遇到的驚險經歷，當時懷有身孕的她，竟在深夜遭遇天花板掉落的事故，所幸僅砸到腳部，才未釀成重大意外。

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陳緗妮IG發文詢問，「在外租房子，遇到半夜睡覺時天花板（輕鋼架）掉落好幾片，所幸只有砸到腳，完美避開頭部，是房東需要負修繕責任還是租客要繼續付房租？」她補充，當時自己正懷著女兒，當月就要生產，讓她忍不住驚呼「差點以為自己要失去家人」。

陳緗妮曾在深夜睡覺時，被掉落的天花板及鋼架砸中。（翻攝自IG）陳緗妮曾在深夜睡覺時，被掉落的天花板及鋼架砸中。（翻攝自IG）

隨後，陳緗妮也在IG限時動態PO出當時的事故畫面，可見床上全是散落的天花板及鋼架，她表示原本打算自行修繕了事，但房東卻要求她全額繳清當月房租，甚至連修繕期間另租他處的費用也得自理，讓她越想越覺得荒謬，「是不是哪裡怪怪的？」

文章曝光後，立即掀起不少網友討論，「房東要處理，結構性的損壞，如屋頂、牆壁、地基的問題，大多是房東的責任」、「應該是房東吧那是他的房子欸」、「這應該是房東的責任吧，這不可能是屋主用壞的啊」、「房東，之前公司也掉，房東整間換新…開什麼玩笑…打準一點是人命」。

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