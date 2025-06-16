傑尼斯性侵未成年案！二宮和也發聲：希望喜多川跟我道歉

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團「嵐」成員二宮和也最近發行新書《獨斷與偏見》，竟罕見對已故傑尼斯社長強尼喜多川喊話，希望對方能向他道歉。

已故傑尼斯社長強尼喜多川在2023年被揭露性侵未成年Jr.，導致傑尼斯偶像帝國垮台，整間公司大刀闊斧進行改革，最後改名為STARTO星達拓娛樂，傑尼斯正式走入歷史，而二宮和也也選擇自立門戶。

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二宮和也推出新書《獨斷與偏見》。（翻攝自X）

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二宮和也將在明天（17日）、42歲生日這天發行新書《獨斷與偏見》，為此接受媒體採訪，其中一個章節特別受到矚目，因為他提到了強尼喜多川，記者詢問他為什麼會主動提到他？二宮和也表示，「不能說他是我寫這本書的契機，不過他是影響很深的人，如果那個人不給大家造成困擾，我所屬的經紀公司也不會消失，我也不會走上獨立這條路。」

二宮和也表示，當初提到強尼喜多川的名字，應該是如果能見到他，希望強尼喜多川能夠向他道歉，「我是希望他道歉，但那傢伙什麼都沒有說，對我來說，與社會輿論關注點無關，我只是覺得『他從來沒跟我道歉』，所以才說出了希望他對我道歉這樣的話。」

二宮和也在新書中提及強尼喜多川。（翻攝自X）

二宮和也回憶起，「我在強尼喜多川在世的時候，就常常跟他吵架，但因為我是能夠自由發表意見的類型，所以說得出口。可能是我的偏見，可能有些人說不出口或者不能說，對我來說這不是什麼敏感話題，只是被問到時，自然而然就說出他的名字。」

被問到如果真的有機會要求強尼喜多川道歉，對方會怎麼回應？二宮和也表示：「他應該會道歉吧，希望他對該道歉的人道歉。」

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