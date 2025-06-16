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女主一胎生99子疊成山 中劇劇情荒謬飆破天際

女主角一胎生下99個兒子，劇情挨轟太荒誕。（圖片翻攝自微博）女主角一胎生下99個兒子，劇情挨轟太荒誕。（圖片翻攝自微博）

〔記者王靖惟／台北報導〕近日，中國短劇《麒麟送子天降喜福》中的情節怪異吸人眼球，劇情闡述女主角因意外懷上皇子，卻在生產時「天降祥瑞」，為皇上生下99個兒子，甚至出現把孩子疊起來放置，像座小山一樣高的龍子們全數疊在一起，畫面過於獵奇引發熱議，就連中國網友都無法買單，大喊「到底要多癲」。

99子男主角王宇威昨日也開直播回應劇情。（圖片翻攝自微博）99子男主角王宇威昨日也開直播回應劇情。（圖片翻攝自微博）

該短劇男主角王宇威直播回應，看劇本時有看到這情節，確實很癲。他表示「不好意思，癲到大家了，當時經紀人說一定會大爆，我沒看劇本就接了。」同時害怕以後自己的代號不會叫「99孩子他爹」吧。

一胎生下99子的劇情，讓龍子們像小山般堆放。（圖片翻攝自youtube）一胎生下99子的劇情，讓龍子們像小山般堆放。（圖片翻攝自youtube）

一胎生下99子這樣離譜的劇情，劇中脫離現實邏輯與基本認知，就連女主看著像山一樣高的龍子們也面露驚恐，網友們更是吐槽連連「這根本是癲出宇宙天際了」「這個世界最終癲成了我不認識的模樣」、「劇情蠢成這樣，還不信不看了」

該劇故事太瘋狂引發中網批評「瘋癲」，劇情荒謬引發中學者擔憂，認為「這究竟是創作的突破，還是為了博取流量的騷操作？」，討論聲量更衝上微博熱搜第一。

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