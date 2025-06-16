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娛樂 最新消息

李連杰重逢41歲「兒子」 久別30年重溫《給爸爸的信》

李連杰1994年在電影《洪熙官之少林五祖》與飾演他兒子的謝苗。（香港星島日報）李連杰1994年在電影《洪熙官之少林五祖》與飾演他兒子的謝苗。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲「功夫皇帝」李連杰近年因健康問題大量減產並潛心禮佛，日前趁香港父親節和相隔30年「兒子」重逢。

眾所皆知，李連杰育有4個女兒，港媒報導，他在1995年主演《給爸爸的信》雖然是動作電影，，李連杰片中和「童星兒子」謝苗演活了不少父子情故事。

相隔30年，2人再重逢。（香港星島日報）相隔30年，2人再重逢。（香港星島日報）

今年41歲謝苗，出生動作童星，除了在《給爸爸的信》飾演李連杰兒子外，他在1994年《洪熙官之少林五祖》中同樣飾演李連杰兒子。港媒報導，拍這2部作品時，謝苗年僅10、11歲，因為武功了得、打出真功夫，當時極受香港市民歡迎，之後更參演周潤發電影名作《賭神2》，片中飾演已故柯受良兒子，令人印象深刻。

當年2人默契極佳。（香港星島日報）當年2人默契極佳。（香港星島日報）

李連杰日前公開一則新短片，片中有《給爸爸的信》中父子倆一起刷牙鏡頭，隨後父子倆俯身將頭放入注滿水的盆中洗臉，但一起身，竟是「成長」後和「變老」後的謝苗和李連杰。李連杰片中狀態極佳，雖然頭髮濕了然濃密，臉上亦沒有明顯皺紋，長大後的謝苗成了41歲大叔，若不仔細觀察，難以發現他就是30年前的當紅童星。

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