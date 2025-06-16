第一名模試鏡驚遇潛規則！導演脫光躺床上 名嘴透露2線索

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年61歲的女星包翠英曾是80年代的「第一名模」，擁有超高國際知名度，跨足歌唱、戲劇、主持與伸展台，被譽為「四棲紅星」。豈料，她要進軍電影圈時，竟然遇上導演要求「潛規則」，所幸最終逃過一劫，卻也斷了轉戰大銀幕的念頭。

包翠英曾是80年代的「第一名模」。（資料照，包翠英提供）

媒體人呂文婉日前登上節目《娛樂頭版頭》透露，自己過去採訪包翠英時，從對方口中得知一件往事。當時有一位導演邀請包翠英出演電影，但是需要事先面試，於是給她一個地址，沒想到包翠英抵達後驚覺，地點並非電影公司，而是導演的住家。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：電視台女主播慘遭潛規則！ 下海拍AV「一片限定」番號曝光

呂文婉指出，當時包翠英按門鈴無人應門，發現大門未上鎖，便自行進入，客廳也是空無一人，卻有個聲音從臥室傳出，「包翠英妳進來，我在裡面」，進去後，包翠英看見導演躺在臥室床上，還在兩人對話的過程中開始脫衣服，更誇張的是，導演脫口說出「妳知道該怎麼做」，暗示想要獲得角色，就要接受潛規則。

呂文婉分享包翠英遇潛規則往事。（翻攝自ＹＴ）

見此，包翠英當場嚇壞，奪門而出，最終也無緣該電影角色，這次經歷讓她對電影圈產生強烈排斥，甚至考慮放棄轉戰電影界，呂文婉則補充，該名導演曾拍出許多知名作品，是業界公認的才子。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法