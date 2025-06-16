晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

自爆在地獄中不得超生！愛莉莎莎崩潰「不想活了」

愛莉莎莎近年在泰國、杜拜投資房產。（翻攝自IG）愛莉莎莎近年在泰國、杜拜投資房產。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕網紅愛莉莎莎2023年推出自媒體線上課程賣翻，業績破億，吸金力驚人，近年先後入手泰國、杜拜房產，去（2024）年更遠赴尼泊爾取得國際瑜伽證照，並推出與尼泊爾瑜伽老師合作的線上課程，昨日卻無預警發文直喊「不想活了」。

愛莉莎莎自爆精神崩潰「不想活了」（翻攝自愛莉莎莎限動）愛莉莎莎自爆精神崩潰「不想活了」（翻攝自愛莉莎莎限動）

愛莉莎莎在po文中指出「好難想像上個月每天快樂似神仙，這個月每天活在地獄中不得超生…」、「好像每次做課程的代價就是精神崩潰+不想活了」。文中充滿無奈與疲憊感，愛莉莎莎透露是做課程太辛苦，線上課程疑為她帶來不少壓力。

愛莉莎莎日前接受吳淡如Podcast節目訪問時透露，之前每天跑夜店喝酒，熬夜工作，生活非常不正常，當時身體每天都處於低燒狀態，身體狀況頻亮起紅燈，全身曾經長滿詭異膿包，醫生診斷後指出她屬於「癌前體質」;另外也曾因「肝膽排石法」相關爭議導致收入歸零、繳不出房貸，廠商取消合作甚至要求賠償，艾莉莎莎走過低谷，推出線上課程後，卻再一次因壓力太大讓自己落入情緒風暴。

愛莉莎莎限動po出朝聖美國聖山（雪士達山）的計畫（翻攝自愛莉莎莎限動）愛莉莎莎限動po出朝聖美國聖山（雪士達山）的計畫（翻攝自愛莉莎莎限動）

但隨即愛莉莎莎又在限動po出想去美國朝聖聖山（雪士達山）的計畫，他表示痛苦的忙碌日常中，又有了希望與期待，這就是旅行的意義，似乎休息過後又活力滿點了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中