自爆在地獄中不得超生！愛莉莎莎崩潰「不想活了」

愛莉莎莎近年在泰國、杜拜投資房產。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕網紅愛莉莎莎2023年推出自媒體線上課程賣翻，業績破億，吸金力驚人，近年先後入手泰國、杜拜房產，去（2024）年更遠赴尼泊爾取得國際瑜伽證照，並推出與尼泊爾瑜伽老師合作的線上課程，昨日卻無預警發文直喊「不想活了」。

愛莉莎莎自爆精神崩潰「不想活了」（翻攝自愛莉莎莎限動）

愛莉莎莎在po文中指出「好難想像上個月每天快樂似神仙，這個月每天活在地獄中不得超生…」、「好像每次做課程的代價就是精神崩潰+不想活了」。文中充滿無奈與疲憊感，愛莉莎莎透露是做課程太辛苦，線上課程疑為她帶來不少壓力。

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愛莉莎莎日前接受吳淡如Podcast節目訪問時透露，之前每天跑夜店喝酒，熬夜工作，生活非常不正常，當時身體每天都處於低燒狀態，身體狀況頻亮起紅燈，全身曾經長滿詭異膿包，醫生診斷後指出她屬於「癌前體質」;另外也曾因「肝膽排石法」相關爭議導致收入歸零、繳不出房貸，廠商取消合作甚至要求賠償，艾莉莎莎走過低谷，推出線上課程後，卻再一次因壓力太大讓自己落入情緒風暴。

愛莉莎莎限動po出朝聖美國聖山（雪士達山）的計畫（翻攝自愛莉莎莎限動）

但隨即愛莉莎莎又在限動po出想去美國朝聖聖山（雪士達山）的計畫，他表示痛苦的忙碌日常中，又有了希望與期待，這就是旅行的意義，似乎休息過後又活力滿點了。

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