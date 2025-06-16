終極保鑣拒退休！70歲凱文科斯納親揭近況

凱文科斯納上個月14日甫在IG曬出最新帥照。（翻攝自凱文科斯納IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕70歲美國影星凱文科斯納（Kevin Costner）演而優則導，1990年以導演處男作《與狼共舞》（Dances with Wolves）連奪當年奧斯卡金像獎最佳電影及導演獎，去年捲土重來再執導拿手好戲西部片，在電影《地平線：美國傳奇》（Horizon: An American Saga）身兼編、導與監製。

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凱文科斯納曾與已故巨星惠妮休斯頓合拍《終極保鑣》成為無數人的夢中情人，近期接受雜誌專訪鬆口從未想過退休，他說：「我甚至沒有想過退休，現在我只想下一件能吸引我的事。」他也表示自己沒有遺願清單，他說：「我沒有那東西，現在非常享受生活，想著能做什麼，以及能帶來改變。」

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現在的凱文科斯納是這樣想的：「想做什麼就去做，就趕快去實現。」他主演過很多電影，直到《與狼共舞》、《俠盜王子羅賓漢》以及《終極保鑣》才廣為人知，之後還拍過《水世界》、《強盜保鑣》、《2013終極神差》、《誰殺了甘迺迪》等深獲好評電影。

他近期接受專訪鬆口從未想過退休。（翻攝自凱文科斯納IG）

凱文科斯納雖然堅稱自己無意從政，眾所皆知他支持民主黨，2008年美國總統大選，曾多次幫美國前總統歐巴馬站台輔選。

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