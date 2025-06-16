晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

終極保鑣拒退休！70歲凱文科斯納親揭近況

凱文科斯納上個月14日甫在IG曬出最新帥照。（翻攝自凱文科斯納IG）凱文科斯納上個月14日甫在IG曬出最新帥照。（翻攝自凱文科斯納IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕70歲美國影星凱文科斯納（Kevin Costner）演而優則導，1990年以導演處男作《與狼共舞》（Dances with Wolves）連奪當年奧斯卡金像獎最佳電影及導演獎，去年捲土重來再執導拿手好戲西部片，在電影《地平線：美國傳奇》（Horizon: An American Saga）身兼編、導與監製。

相關新聞：凱文科斯納回歸西部世界  誓言再奪奧斯卡

凱文科斯納曾與已故巨星惠妮休斯頓合拍終極保鑣成為無數人的夢中情人，近期接受雜誌專訪鬆口從未想過退休，他說：「我甚至沒有想過退休，現在我只想下一件能吸引我的事。」他也表示自己沒有遺願清單，他說：「我沒有那東西，現在非常享受生活，想著能做什麼，以及能帶來改變。」

相關新聞：《終極保鑣》凱文科斯納爆婚變  妻提離婚訴訟

現在的凱文科斯納是這樣想的：「想做什麼就去做，就趕快去實現。」他主演過很多電影，直到《與狼共舞》、《俠盜王子羅賓漢》以及《終極保鑣》才廣為人知，之後還拍過《水世界》、《強盜保鑣》、《2013終極神差》、《誰殺了甘迺迪》等深獲好評電影。

他近期接受專訪鬆口從未想過退休。（翻攝自凱文科斯納IG）他近期接受專訪鬆口從未想過退休。（翻攝自凱文科斯納IG）

凱文科斯納雖然堅稱自己無意從政，眾所皆知他支持民主黨，2008年美國總統大選，曾多次幫美國前總統歐巴馬站台輔選。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中