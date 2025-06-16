不只館長 他們也被點名最會打臉自己代表

「館長」陳之漢15日晚間返台結束中國旅遊直播，過程中不斷誇讚當地建設。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢15日晚間返台結束中國旅遊直播，過程中他不斷誇讚當地建設，學者李忠憲評論中國的硬體建設說穿了，就是有錢就能蓋出來的，他說 :「上海夜景再璀璨，深圳高樓再雄偉，那也只是玻璃帷幕下的統一假象；民主、自由、人權，不會因為建築高度而被取代，更不是拍幾支網紅影片就能說服的，真正讓我們拒絕統一的，不是中國不夠美，而是它從來不尊重我們的存在。」

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另一網紅鬼才阿水昨晚也在臉書以「高樓易蓋，文化難認同的中國」為題發文，他說，館長去中國不斷往高樓大廈，往廁所有門路上有橋的基礎建設方向去吹捧，「兩岸當然沒人買單，中國一線城市高樓大廈的發展，早就不是新聞，也從來不是吸引認同的關鍵，忽視二三線城市連溫飽都成問題的基層百姓，只是自我安慰的美夢。」

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鬼才阿水直言，當中國還在用極少數人營造優渥富足的假象，實際上仍有幾億人1個月連2千人民幣的收入都達不到，「這也難怪年輕人要嘛選擇躺平，要嘛期待在幣圈翻身；看不到未來的國度，還能期待什麼？裡面有能力的拚命往外逃，外面沒能力的還抱美夢往裡擠。」

他說，如果兩岸真有統一時刻，高樓大廈對我們一點屁用都沒有，但低薪且惡性競爭的狼性文化，卻足以改變現況，這種彼此缺乏信任感的陋習，將會讓每個人都痛苦，「當中國還沒解決這背後的真相，各種吹捧大外宣終究只是一場笑話，誰都知道多數人不會是享樂的富人階級，但苦難的多數將會拉著眾人一起受苦。」

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鬼才阿水最後表示，找本業不斷衰退的館長去中國，連支持者都寧可斗內也不願買他的東西，誰都看得出來他早就大不如前，也難怪這次不只台灣人當笑話看，就連中國人都知道只是牆頭草想撈點好處而已，「館長、黃國昌、柯文哲，真的成了最會打臉自己的代表。」

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