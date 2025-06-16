晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只館長 他們也被點名最會打臉自己代表

「館長」陳之漢15日晚間返台結束中國旅遊直播，過程中不斷誇讚當地建設。（記者朱沛雄攝）「館長」陳之漢15日晚間返台結束中國旅遊直播，過程中不斷誇讚當地建設。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢15日晚間返台結束中國旅遊直播，過程中他不斷誇讚當地建設，學者李忠憲評論中國的硬體建設說穿了，就是有錢就能蓋出來的，他說 :「上海夜景再璀璨，深圳高樓再雄偉，那也只是玻璃帷幕下的統一假象；民主、自由、人權，不會因為建築高度而被取代，更不是拍幾支網紅影片就能說服的，真正讓我們拒絕統一的，不是中國不夠美，而是它從來不尊重我們的存在。」

相關新聞：館長去中國治好三字經病  回台馬上發作被嗆4字

另一網紅鬼才阿水昨晚也在臉書以「高樓易蓋，文化難認同的中國」為題發文，他說，館長去中國不斷往高樓大廈，往廁所有門路上有橋的基礎建設方向去吹捧，「兩岸當然沒人買單，中國一線城市高樓大廈的發展，早就不是新聞，也從來不是吸引認同的關鍵，忽視二三線城市連溫飽都成問題的基層百姓，只是自我安慰的美夢。」

相關新聞：別想迷惑台灣民眾！ 她戳破中共伎倆

鬼才阿水直言，當中國還在用極少數人營造優渥富足的假象，實際上仍有幾億人1個月連2千人民幣的收入都達不到，「這也難怪年輕人要嘛選擇躺平，要嘛期待在幣圈翻身；看不到未來的國度，還能期待什麼？裡面有能力的拚命往外逃，外面沒能力的還抱美夢往裡擠。」

他說，如果兩岸真有統一時刻，高樓大廈對我們一點屁用都沒有，但低薪且惡性競爭的狼性文化，卻足以改變現況，這種彼此缺乏信任感的陋習，將會讓每個人都痛苦，「當中國還沒解決這背後的真相，各種吹捧大外宣終究只是一場笑話，誰都知道多數人不會是享樂的富人階級，但苦難的多數將會拉著眾人一起受苦。」　　

相關新聞：大不了不看！  網紅鬼才阿水嗆徐乃麟

鬼才阿水最後表示，找本業不斷衰退的館長去中國，連支持者都寧可斗內也不願買他的東西，誰都看得出來他早就大不如前，也難怪這次不只台灣人當笑話看，就連中國人都知道只是牆頭草想撈點好處而已，「館長、黃國昌、柯文哲，真的成了最會打臉自己的代表。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中