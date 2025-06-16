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別想迷惑台灣民眾！ 她戳破中共伎倆

「館長」陳之漢結束6天5夜上海直播行程，15日晚間搭機返台。（記者朱沛雄攝）「館長」陳之漢結束6天5夜上海直播行程，15日晚間搭機返台。（記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕赴中國展開直播行的網紅「館長」陳之漢，15日晚間自上海浦東機場順利返抵國門，他在上海街頭猶如劉姥姥逛大觀園，令人留下深刻印象。

財經網美胡采蘋15日在臉書發文沒有點名館長，但一開頭就說，其實上海多先進多厲害、成都多漂亮多進步，這套論述是在2019年之前中共對台的外宣作法，當時最著名的就是「人家都在大數據、我們還在滷肉飯」、「大陸學子猛如虎、台灣學子小綿羊」、「人家都用支付寶、我們還在用銅板」，「中共重金邀請媒體去中國做專題報導，各大媒體的一大業務就是去拉這種生意，宣傳滿天飛。」

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胡采蘋在文中表示，這類話術一度迷惑了很多台灣民眾，2016至2018年前後，她幾乎每週都會收到詢問「我該去中國工作嗎」、「我該去中國上學嗎」，這些問題真是冷暖自知，一言難盡，「有很多好的地方，也有很多壞的地方，不過我基本上都覺得你只要清楚自己想要什麼，那都鼓勵來，畢竟要在一個外國生存下來，就是對自己的一種磨練。」

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「然而經過2019年鎮壓香港，和2020至2022年疫情高壓清零之後，中共對人民的嚴厲管控舉世震驚，台灣人突然清楚看到這些所謂的進步，是包含在一個巨大的野蠻之中，朕不給，你不能要，君要你死，你不得不死。甚至戳破疫情真相的李文亮醫生還不准死，據說是急救到身體出現異味，不能不走了，才讓他走」，胡采蘋說。

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胡采蘋強調，台灣並不是什麼落後國家，且這類話術從一開始就站不住腳，「更可笑的是，如果一個進步的國家，理所應當要統治落後的國家，那日本侵略中國的時候，請問中國為什麼要抵抗？為什麼不做一個堂堂正正又很先進的日本人？東京那麼進步、京都那麼堂皇、北海道帝王蟹那麼大，明治維新脫亞入歐甩中國十八條街，請問你中國為什麼要抗日？」

她最後說 :「自詡先進就以為可以大肆侵略、大開殺戒，本身就是一種超落後、超野蠻的思想。請長大。」

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