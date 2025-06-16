阿湯哥《不可能8》全球票房衝破5億美金！台灣再寫一項年度紀錄

湯姆克魯斯（左二）在社群分享《不可能的任務：最終清算》幕後工作照。（翻攝自湯姆克魯斯FB）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演新片《不可能的任務：最終清算》持續在全球熱賣，上週末（6月13至15日）於北美再進帳1030萬美金（約台幣3.04億元）佔據週末票房第4名，目前北美累積票房來到1.66億美金（約台幣49.03億元），全球票房更突破5億美金，累積票房達到5.06億美金（約台幣149.47億元）。

台灣方面，粗估電影的全台票房已破台幣3.97億元，本週將一舉衝破台幣4億大關，成為今年目前唯一全台破4億的電影；同時，《不可能的任務：最終清算》也是今年目前唯一一部台北票房破億的電影。

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阿湯哥上週也於社群分享幾張工作照，感性表示：「想著每一位演員與工作團隊。這部電影和以往的每一部一樣，都是由我們一同打造而成；多年的準備、在清晨早起開始拍攝、然後在深夜收工、面對無數的挑戰，我們都一一克服。」

他將電影能夠完美呈現給觀眾及影迷歸功於所有演員和工作團隊的才華、全心投入與熱情，最後直說：「我們一起經歷過的所有滿足與喜悅，都將會永遠留在我的心中。」《不可能的任務：最終清算》持續在台熱映中。

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