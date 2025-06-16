真人版《馴龍高手》8300萬美金強勢登頂北美票房 全球邁向2億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》上週末（6月13至15日）在北美以超乎預期的8300萬美金（約台幣24.51億元）強勢登頂票房排行榜，不僅刷新過去系列（加上過去三部動畫版）的開片紀錄，也成為今年第4高的開片成績。

《馴龍高手》在北美以外的海外票房表現也相當亮眼，在81個國際市場進帳1.14億美金（約台幣33.67億元），讓全球首週以1.97億美金（約台幣58.19億元）拿下票房冠軍，並邁向2億美金大關。

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電影由原版動畫導演迪恩戴布洛伊回歸執導，據報不含宣發製作成本高達1.5億美金（約台幣44.31億元），發行該片的環球影業已信心十足地宣布將在2027年推出真人版續集《馴龍高手2》。

真人版《馴龍高手》上週末勇奪台美票房冠軍。（UIP提供）

環球影業北美發行總裁Jim Orr表示：「導演戴布洛伊打造出一段兼具情感與動作的動人故事，橫跨世代受到觀眾喜愛。以我們的觀眾反饋來看，這部片勢必會在暑期檔走得長遠。」

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《馴龍高手》全台持續上映中，電影上週三（11日）搶先北美在台上映，也是一上映就空降全台票房冠軍，粗估5天全台突破台幣3300萬元。

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