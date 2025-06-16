晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「收視救世主」美名不保？南宮珉新劇收視3％仆街 回應超帥

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國百想戲王南宮珉向來是收視保證，先前主演古裝愛情劇《戀人》叫好叫座，被台灣戲迷封為「收視救世主」；不料由他主演的新劇《我們的電影》首播收視4.2%，第二集卻掉到3%，引來韓媒狂酸，對此他親自回應此事，態度大方。

《我們的電影》講述南宮珉飾演的電影導演遇上創作瓶頸，決定翻拍已逝父親的經典電影《白色之戀》，和演出電影諮詢顧問的全余贇相遇，展開浪漫戀曲；該劇主打療癒系純愛，演技派雙主演火花十足，沒想到前兩集成績不如預期。

南宮珉主演《我們的電影》首兩集收視成績不佳。（Disney+提供）南宮珉主演《我們的電影》首兩集收視成績不佳。（Disney+提供）

《我們的電影》接檔黑馬劇《鬼宮》播出，後者完結篇寫下收視11%，輪到南宮珉主演的戲劇播出後，成績一落千丈，因此有韓媒寫道：「南宮珉無線電視台最後一名的恥辱。」

南宮珉顯然也上網查評價，看到該報導時，親自回應韓媒：「看完你以刺激性的標題，以及內文不符的內容，謝謝你收看我們的戲劇」，之後強調雖然現在收視率低，但有信心，「第五集若沒有卓越性爆發，那就是我的責任！」

《我們的電影》主視覺海報。（Disney+提供）《我們的電影》主視覺海報。（Disney+提供）

不少戲迷紛紛應援，表示「新劇雖然小眾，但南宮珉演技依舊炸裂」、「就算收視不好，也不全然是男主角的問題吧」，也有熟門熟路的網友說，一看到韓國那記者名，根本出了名標榜「流量至上」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中