「收視救世主」美名不保？南宮珉新劇收視3％仆街 回應超帥

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國百想戲王南宮珉向來是收視保證，先前主演古裝愛情劇《戀人》叫好叫座，被台灣戲迷封為「收視救世主」；不料由他主演的新劇《我們的電影》首播收視4.2%，第二集卻掉到3%，引來韓媒狂酸，對此他親自回應此事，態度大方。

《我們的電影》講述南宮珉飾演的電影導演遇上創作瓶頸，決定翻拍已逝父親的經典電影《白色之戀》，和演出電影諮詢顧問的全余贇相遇，展開浪漫戀曲；該劇主打療癒系純愛，演技派雙主演火花十足，沒想到前兩集成績不如預期。

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南宮珉主演《我們的電影》首兩集收視成績不佳。（Disney+提供）

《我們的電影》接檔黑馬劇《鬼宮》播出，後者完結篇寫下收視11%，輪到南宮珉主演的戲劇播出後，成績一落千丈，因此有韓媒寫道：「南宮珉無線電視台最後一名的恥辱。」

南宮珉顯然也上網查評價，看到該報導時，親自回應韓媒：「看完你以刺激性的標題，以及內文不符的內容，謝謝你收看我們的戲劇」，之後強調雖然現在收視率低，但有信心，「第五集若沒有卓越性爆發，那就是我的責任！」

《我們的電影》主視覺海報。（Disney+提供）

不少戲迷紛紛應援，表示「新劇雖然小眾，但南宮珉演技依舊炸裂」、「就算收視不好，也不全然是男主角的問題吧」，也有熟門熟路的網友說，一看到韓國那記者名，根本出了名標榜「流量至上」。

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