蔡依林空降好萊塢！最想見到他被虧色 「驚人」結局曝光

Jolin想遇到布萊德彼特。（翻攝自YouTube）

〔記者張釔泠／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林相隔六年推出新專輯《Pleasure》，高規格前進好萊塢環球影城製片廠拍攝MV，昨天她釋出工作花絮，只見她駕駛著高爾夫球車在片場穿梭、和參觀的群眾打招呼，還許願最想遇到布萊德彼特，「給他一個大的擁抱」，被笑虧犯了「色慾」。

為了打造《Pleasure》MV，Jolin 3月就赴美國洛杉磯，投入密集的舞蹈排練與拍攝工作，團隊並進駐好萊塢環球影城製片廠，一口氣包下3座攝影棚、打造6大場景，展開為期兩日的高強度拍攝計畫。

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Jolin在影片中透露，「我從來沒有想過，環球影城會是工作的地方。」還化身成為司機，開著高爾夫球車載送工作人員，途中車子不穩，她搞笑說：「怎麼樣，我開車常常會有人『噢噢噢噢』（驚呼）。」到了目的地後，更不忘提醒大家：「到了，Uber請給我五星好評、小費。」

雖然拍攝過程工作強度大，但她開心透露沒有熬夜都不累，且拍得很準確，沒有一顆鏡頭是浪費的，「我很適合好萊塢的工作時間。」

被問到工作中有沒有犯到「七宗罪」裡面的憤怒？她則說「低溫」最不能忍，「只要一冷我就會失去理智。」前一天拍攝時一度冷到打牙顫、屁股在抖，幸好最後獲得了多台電暖爐，成功化解了理智斷線的狀態。

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