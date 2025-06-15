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館長看見沒？田中千繪深情謝台灣 扎根19年「是我第2個家」

田中千繪（左上）今紀念來台發展第19週年，與徐若瑄（左下）、愛莎（右下）齊聚。（翻攝自臉書）田中千繪（左上）今紀念來台發展第19週年，與徐若瑄（左下）、愛莎（右下）齊聚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕來自日本的田中千繪今（15日）感性紀念自己來台灣發展第19週年，如今早已將這片土地視為第二個家，動情表示：「我會好好地在台灣繼續工作、生活的，接下來也請大家多多支持我。」愛台之心不輸本地人民，更不禁令外界聯想到近年立場大幅鬼轉「褒中貶台」的館長，簡直高下立判。

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「今天剛好是我來台灣的第19年。」田中千繪表示在這特別的一天不僅有「男友」愛莎相伴，徐若瑄也夥同母親、姊姊前來齊聚，讓她內心充滿溫暖，感謝命運的安排，她感性表示「想對19年前的自己說，妳的未來會被陽光般的希望包圍，也會被溫暖的姐妹照顧。」對照她長年深耕台灣、真心投入生活與演藝事業，足見她對台灣的情感非虛。

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田中千繪發自肺腑的「愛台情懷」不輸本地人民，粉絲們深感動容之餘，也不禁將近日赴中國上海猛誇當地建設、公共廁所，就連垃圾桶都能褒上幾句的館長相提並論嘲諷，感念道出心緒以一句「我會繼續在台灣好好生活」，更顯她對台灣的珍惜與感恩，高下立判形成強烈對比。

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