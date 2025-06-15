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娛樂 最新消息

慶吉卜力成立40週年 鐵粉裝扮應援《神隱少女》限定場

《神隱少女》一日限定特別場吸引許多影迷購票支持。（甲上提供）《神隱少女》一日限定特別場吸引許多影迷購票支持。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕今（15）是吉卜力工作室成立40週年紀念日，片商甲上娛樂於全台7家影城舉辦《神隱少女》一日限定特別場，吸引全台吉卜力齊聚同歡，現場湧入眾多鐵粉Cosplay，氣氛十分熱鬧。

片商日前舉辦「想一刷再刷的吉卜力神作」網路票選，吸引數千名網友響應，最終由曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫片大獎殊榮的《神隱少女》拔得頭籌，限定特別場票券一開賣即宣告秒殺，足見吉卜力經典動畫電影在台的高人氣。

《神隱少女》一日限定特別場湧入眾多鐵粉Cosplay吉卜力角色。（甲上提供）《神隱少女》一日限定特別場湧入眾多鐵粉Cosplay吉卜力角色。（甲上提供）

吉卜力40週年紀念活動上，引來眾多鐵粉充滿「儀式感」的扮裝成在票選中名列前茅的吉卜力經典神作角色，包括《神隱少女》千尋、《魔法公主》小桑、《天空之城》希達等人，她們一現身大直美麗華影城就吸引民眾爭相合照。

Coser們表示吉卜力動畫陪伴著自己成長，男女主角的浪漫邂逅和冒險故事都引人入勝，長大後再度回味別有一番全新體會與省思，每部作品都值得一刷再刷，未來也會持續支持吉卜力工作室的每部作品。

為獲得特別場限量的紀念書卡，幾乎每位觀眾都帶了自己珍藏的吉卜力周邊來到現場；現場不僅有年輕觀眾，也有爸爸媽媽帶著小朋友來，以及老夫老妻手牽手一起來看電影，場面溫馨。

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