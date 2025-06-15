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蔡琴開唱榮總、三總名醫都來了！對這院長說：看到你我病好一半

蔡琴感謝醫師們辛勞，也喊話大家鼓掌為無法到現場的陳文茜加油。（記者王文麟攝）蔡琴感謝醫師們辛勞，也喊話大家鼓掌為無法到現場的陳文茜加油。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕67歲的金嗓歌后蔡琴今（15日）晚在台北國際會議中心舉辦第三場「不要告別」演唱會，台下出現多位名醫，她也說：「給偉大醫生尊敬的喝采！」

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蔡琴在台上直言：「有些病人超奧客。」另外也想起正在對抗病魔的好友陳文茜，喊話大家鼓掌為無法到現場的陳文茜加油。

蔡琴今晚在台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）蔡琴今晚在台北國際會議中心開唱。（記者王文麟攝）

醫生平常工作忙碌，蔡琴說：「我由衷的感謝，在場很幸運，醫生平常很難得才能坐到這裡，台下有榮總院長陳威明醫生，看到你我病好一半了。另外也有三總醫生陳良城，三總的文化很尊重學長。」

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蔡琴也談到，她的眼科醫生也來了，「我很榮幸你們能抽出時間來，蔡琴唱歌給你們聽。」今晚蔡琴也獻唱《微風往事》、《偶然》、《不要告別》等歌曲，結束台北演出，9月13日將到高雄巨蛋開唱。

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