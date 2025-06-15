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娛樂 日韓

昔日本「偶像四天后」女星 57歲開官方粉絲俱樂部

57歲的南野陽子宣布成立全新粉絲俱樂部。（翻攝自IG）57歲的南野陽子宣布成立全新粉絲俱樂部。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕57歲日本女星南野陽子今年迎來出道40週年，80年代紅極一時的她與中山美穗、工藤靜香、淺香唯曾並稱為「偶像界四天后」。今（15）日她宣布於晚間6點23分開設新的粉絲俱樂部（Fan Club），她表示：「我想用新的方式成立粉絲俱樂部，和粉絲們更親近。我想玩得開心些，讓我們一起嗨起來！」

80年代紅極一時的南野陽子與中山美穗、工藤靜香、淺香唯曾並稱為「偶像界四天后」。（本報合成圖，翻攝自IG）80年代紅極一時的南野陽子與中山美穗、工藤靜香、淺香唯曾並稱為「偶像界四天后」。（本報合成圖，翻攝自IG）

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南野陽子以電視劇《名門私立女子高校》成功進入演藝圈，18歲生日時，在6月23日當天發表單曲《太害羞》正式以歌手身分出道。之後她在《飛女刑事II少女鐵假面傳說》首次主演電視劇，並一躍成為人氣偶像。因此，這次開設全新粉絲俱樂部的她，決定用歌手出道日也就是她的生日，選擇在晚間6：23紀念出道40週年。她也表示，今年會在22及23兩日舉行倒數直播，替自己慶生。

南野陽子曾經是紅極一時的偶像明星。（翻攝自X）南野陽子曾經是紅極一時的偶像明星。（翻攝自X）

曾經是超級人氣偶像的南野陽子2011年與小她4歲的商人金田充史結婚，但婚姻並不順利，男方多次出軌並欠下債務，讓她不得不在2023年遞交離婚申請書。在這段婚姻當中，南野陽子賠上愛情與身體，當時金田充史欠下巨額債務，為了幫忙還債，南野陽子高薪接拍全裸寫真集，離婚之後粉絲拍手叫好，認為她斬斷孽緣。

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