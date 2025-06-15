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梁朝偉社恐「不安的小手」超無助 偕劉嘉玲現身零保鑣陪同

梁朝偉（左）、劉嘉玲現身上海展覽中心看秀，身邊沒有保鑣陪同。（翻攝自微博）梁朝偉（左）、劉嘉玲現身上海展覽中心看秀，身邊沒有保鑣陪同。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「偉仔」梁朝偉前晚和妻子劉嘉玲在上海展覽中心出席愛馬仕女裝大秀，向來「社恐」成名的梁朝偉身穿粉色襯衫亮相，站在劉嘉玲身旁，網友笑虧偉仔有個「不安的小手」，相較於妻子老神在在，他看來有些無助。

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這場時尚秀中，梁朝偉和劉嘉玲攜手亮相，只見梁朝偉看似一臉緊繃，走起路來也不太自然，甚至在合照時，偉仔被發現不時抿嘴，也許在緩解自己的緊張感。

梁朝偉（左）、劉嘉玲現身上海展覽中心看秀。（翻攝自微博）梁朝偉（左）、劉嘉玲現身上海展覽中心看秀。（翻攝自微博）

另有一張照片是夫妻倆手牽手沿著上海外灘前進，兩人身邊更是「零保鑣」，看來十分愜意平常；過去梁朝偉承認自己有「社恐」，但在妻子身邊，總是安心許多，偶爾擠出笑容。

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梁朝偉曾表示，拍戲時，不太會跟同事當朋友，平時更傾向一個人看電影，還曾被劉嘉玲爆料，如果有人剛好在香港看早場電影，也許會發現他（梁朝偉）一個人買6個位置，就怕身旁有人會打擾。

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