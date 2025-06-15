「漂亮寶貝」挖深V開唱！大咖天后、玉女掌門人全都來了

王瑞霞與昔日老闆金瑞瑤。（王瑞霞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕有台語樂壇「漂亮寶貝」稱號的王瑞霞出道35年，昨（14）日晚間終於舉辦人生首場個人演唱會《用心等待 王瑞霞 個人演唱會》，她穿上夢想已久的紅色大禮服開場，掌上明珠亮亮也驚喜登台，與她合唱《你是阮心肝》，溫馨指數破表。

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唱到《悲嘆的洞簫》時，王瑞霞牽著王媽媽一同登場，哽咽說：「我媽超厲害，我每張專輯的歌她都會唱，連不是主打的也會背。」也透露這場演唱會的起點，正是來自母親的一句提醒：「若沒唱，你會後悔。」讓她終於決定圓夢開唱。

演唱會的壓軸單元「阿霞歌廳秀」笑果十足，台上嘉賓輪番演出，首先有「模仿教科書」美譽的邵大倫穿上柔道服登場，他巧扮甫在世壯運奪金牌的金曲歌王蕭煌奇，與王瑞霞姐重現《小姐請你乎我愛》與《阿霞相思夢》，一人分飾多角，全場笑聲與掌聲不斷。

王瑞霞換上性感禮服，與王彩樺熱唱。（王瑞霞提供）

接著「保庇天后」王彩樺登場，演唱三首高難度天后級台語金曲：《水潑落地難收回》、《風飛沙》、《愛情的騙子我問你》；壓軸登場的李明洋則與王瑞霞合唱新歌《情深緣盡》後在台上爆料：「我都叫她虎尾霞！她一通電話我就從台北殺去雲林接她回來。」

葉璦菱低調入場欣賞。（王瑞霞提供）

鐵肺天后葉璦菱鮮少現身他人演唱會，這次竟低調坐台下全程觀賞，私下更主動提供舞台飾品，讓王瑞霞驚喜直說：「感謝葉姐！您除了ØZI，幾乎不出現在別人的場子欸！」前唱片公司老闆、玉女掌門人金瑞瑤也現身支持，並帶來老公許安進的祝福。

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