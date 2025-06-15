日本關西樂團來台「首唱跨夜場」 PS5合作曲結合魔物獵人

關西潮流青春樂團 luv與PS5 話題遊戲《魔物獵人：荒野》合作曲《Rear》。（日本華納音樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本關西潮流青春樂團「luv」上週首次登上台灣史上首個通宵音樂節「吾夜生活節」，帶來從夜晚延續至清晨的現場演出，演唱《Softener DOPE》、《好人紀行》等，共10首歌，與樂迷共創難忘的夏夜回憶。

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luv自2023年6月起以關西為據點展開活動，由鍵盤手Rosa、貝斯手Zum、主唱兼吉他手Hiyn、鼓手Sho、「DJ」Ofeen組成，團體以《Send To You》與《Fuwa Fuwa》打開亞洲知名度，《好人紀行》MV更特地來台拍攝，與當地建立深厚情感連結。

談到創作靈感時，團員們一致表示「夜晚」是創作最活躍的時段，Hiyn 分享：「夜裡的我會更敏感、更有情緒，創作出的音樂層次也會不一樣。」Zum則推薦《Fuwa Fuwa》為最能代表夜晚氛圍的作品，MV中大量運用夜景畫面與柔和旋律，被團員們視為「深夜必聽曲」。

主唱兼吉他手Hiyn與樂迷共創難忘的夏夜回憶。（日本華納音樂提供）

最新單曲《Rear》作為與PS5話題遊戲《魔物獵人：荒野》的合作曲也備受矚目，鼓手Sho說：「我從小就開始玩魔物獵人，這次能與自己喜歡的遊戲合作真的非常榮幸。」

《Rear》融合Rosa的鋼琴旋律與Hiyn的真摯詞句，是一首節奏中速、帶有靈魂感的作品，傳遞打動人心的訊息；Hiyn透露正在籌備夏季新單曲，預計秋季將展開日本全國巡演，期待未來有機會盡快再來台會粉絲。

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