蔡琴92歲媽媽哭了！男粉高喊「我愛妳」 歌后喊話：留下身分證

蔡琴台北三場演唱會都爆滿，她心中充滿感謝。（宜辰整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金嗓歌后蔡琴今（15日）晚在台北國際會議中心舉辦第三場「不要告別」演唱會，高齡92歲的媽媽也到場力挺，還感動落淚，不時向台上的蔡琴獻飛吻，又雙手比讚！蔡琴心情好，唱《讀你》時扭臀笑說好喘，但聽到台下掌聲如雷，她決定再扭一次。

蔡琴92歲的媽媽也到場力挺。（記者王文麟攝）

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蔡琴演唱會一開場就是經典，接連帶來《抉擇》、《新不了情》、《被遺忘的時光》等歌曲，有男歌迷在台下高喊「我愛妳」，蔡琴幽默說：「把身分證留下來。」

蔡琴媽媽感動落淚。（記者王文麟攝）

這次蔡琴台北3場演唱會都完售，還爆出有黃牛以1萬5千元賣出3樓的票，蔡琴聽聞都覺得太驚訝。今天看到台下坐滿滿，她自嘲：「我好開心看到滿場的觀眾，我沒想到像我這樣一個老女人，一出場還有滿堂彩，不得了！」還對歌迷說：「你們很低調，很有個性，謝謝你們給蔡琴機會，一唱就這麼久。」

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