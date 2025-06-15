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SHINee珉豪「釜山騎到首爾」超猛！全長530公里順利達標

珉豪參與單車慈善活動，挑戰騎乘530公里。（SM Entertainment提供、翻攝自X）珉豪參與單車慈善活動，挑戰騎乘530公里。（SM Entertainment提供、翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團偶像並非只會唱歌跳舞，男團SHINee成員珉豪參加2025韓國慈善騎行活動（KCR），從昨天起，要從釜山市騎到慶尚北道聞慶市、再到首爾市，全長約530公里，今傳出順利達標，只見他臉不紅氣不喘，體育細胞非常發達。

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珉豪此次挑戰兩天內從釜山騎單車到首爾，耗時約25小時左右，該單車慈善活動至今舉辦第8年，號召眾人挑戰極限，以及散步快樂，適逢韓國南部下雨，天氣炎熱，對於生心理都是一大挑戰。

厲害的是，珉豪上月底才出席團體演唱會，一連唱三天，休息沒幾天又比鐵人三項，之後接著單車慈善活動，彷彿在挑戰人生極限。

珉豪挑戰從釜山騎到首爾，期間遇上下雨。（翻攝自IG）珉豪挑戰從釜山騎到首爾，期間遇上下雨。（翻攝自IG）

珉豪騎車的影片、照片在網上流傳，不少粉絲聞訊直呼「超辛苦，不要受傷了，也千萬不要生病」、「又唱歌跳舞，又演戲，現在是要挑戰當國手嗎？根本十項全能」、「真的很帥耶，體力超強」、「他真的很努力生活，很不容易」。

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