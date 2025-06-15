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女星嫁豪門爆「每年8.3億零用錢」 斷開17年婚姻親揭真相：被傳到離譜

黃聖依（右）與媽媽合體上實境節目《是女兒是媽媽2》。（翻攝自微博）黃聖依（右）與媽媽合體上實境節目《是女兒是媽媽2》。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃聖依曾演出周星馳電影《功夫》，去年與結縭17年的富商尪楊子，參加婚變綜藝《再見愛人4》後決定離婚。傳她在這段豪門婚姻中，每年有人民幣2億（約台幣8.3億）的零用錢，她近來澄清是被斷章取義造成的誤解。

黃聖依近來上實境節目《是女兒是媽媽2》，她揭露當年結婚時，不僅沒收任何的聘金，連正式的婚宴都沒有辦，甚至連冰箱、鋼琴等嫁妝，都是由娘家自費添購。

黃聖依。（翻攝自微博）黃聖依。（翻攝自微博）

對於每年有人民幣2億零用錢的都市傳說，黃聖依直指完全是被曲解意思，「這不是零用錢，是之前源於有個訪談，說的其實是整段，但他就截取了片段。」她稱2億實際上是她在公司內部某專案的資金使用權，並非她個人的零用金，沒想到竟被渲染成揮霍零用錢，「越傳越離譜」，她稱外界對豪門生活的想像，與她實際所經歷的有極大落差。

另外，黃聖依曾在《再見愛人4》提及，婚後經濟大權都掌握在楊子手上，自己是沒有個人財產的，收入來源及分配都是楊子所負責，就算替楊子直播帶貨，她也沒拿到際收入，直言連自己賺多少都不知。

黃聖依（右）離婚前與楊子上節目。（翻攝自微博）黃聖依（右）離婚前與楊子上節目。（翻攝自微博）

楊子也曾在節目自曝，銀行裡沒什麼存款，因為大部分的資金都變成了古董收藏品，他同時也是一位天珠愛好者，在文物收藏界有「天珠王」的稱號。

據悉，黃聖依斷開17年婚姻後，已將部分個人資產取回，但未透露實際金額或配比，與楊子所生的2個兒子，現也跟著她一起生活。

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