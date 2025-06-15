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入圍過金曲獎！詩人鄭愁予離世 民歌界學霸也唱過他的歌

知名詩人鄭愁予傳出在美國過世，享耆壽91歲。（本報資料照，記者張嘉明攝）知名詩人鄭愁予傳出在美國過世，享耆壽91歲。（本報資料照，記者張嘉明攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名詩人鄭愁予傳出在美國過世，享耆壽91歲，他的作品也曾入歌，而且他也入圍過金曲獎作家作詞人獎。

「民歌界學霸」王海玲就唱過鄭愁予的作品〈偈〉。（本報資料照，記者胡舜翔攝）「民歌界學霸」王海玲就唱過鄭愁予的作品〈偈〉。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

過去讀過北一女和台大的「民歌界學霸」王海玲就唱過鄭愁予的作品，她演唱的歌曲〈偈〉，歌詞就出自鄭愁予，唱到「不再流浪了！我不願做空間的歌者，寧願是時間的石人...」，是民歌樂迷非常喜歡的一首歌。另外，羅大佑1982年的第一張專輯《之乎者也》收錄的〈錯誤〉，用的就是鄭愁予的作品，值得注意的是《錯誤》這首詩至少有4個不同的版本：任祥（劉因國作曲／1980）、羅大佑（作曲兼演唱／1982）、李泰祥（作曲兼演唱／1985）、李建復（張世儫作曲／1995）。

鄭愁予也入圍過金曲獎最佳作詞人獎，《旅夢》專輯中的歌曲〈旅夢〉與〈一碟兒詩話〉兩首作品都入圍金曲獎「傳統暨藝術音樂作品類」最佳作詞人獎，當時3首歌曲入圍，他的作品就佔了兩席。

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