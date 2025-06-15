「咆哮帝」馬景濤有子長成 18歲帥兒神複製基因

馬景濤是瓊瑤劇御用小生。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕63歲男星馬景濤曾是瓊瑤劇御用小生，《青青河邊草》、《梅花三弄》都是他的經典作，由於他演出時表情誇張、情感激昂，因此也替他帶來「咆哮帝」的稱號。近日他18歲的兒子馬世天帥照曝光，簡直跟馬景濤年輕時長得一模一樣，讓人驚嘆「基因強大」。

馬景濤18歲的長子馬世天眉眼跟馬景濤神似。（翻攝自微博）

馬景濤曾與比他小23歲的中國女星吳佳尼結過婚，兩人育有2子，近日吳佳尼在微博曬出3人合照，網友大呼：「也太神了吧」！吳佳尼對已經滿18歲的大兒子說：「你的18歲也是對媽媽的一份肯定。終於把你護送到成人的門檻，祝福我們都成為了更自由的自己。」照片中的馬世天穿著白色襯衫，搭配著鬆垮的黑色細領帶，看起來相當自信，與馬景濤簡直是同一個模子刻出來的。

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馬景濤16歲的小兒子馬世心則染了一頭金髮，雖然看起來很前衛，仔細端看眉眼，與年輕時的馬景濤更像，兩人都被網友稱「馬景濤翻版」。

（左起）馬景濤次子馬世心、馬景濤長子馬世天、馬景濤前妻吳佳尼。（翻攝自微博）

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