李多慧親姊婚禮熱跳應援舞 許願想喝台灣喜酒

啦啦隊女神李多慧許願想體驗台灣式婚禮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨（14）日參加姊姊的婚禮，穿著黑白配連身裙的她在婚禮上大跳應援舞，現場氣氛歡樂火辣。李多慧和親友合照的時候還淘氣的嘟起小嘴，模樣煞是可愛。

李多慧（前排中）和親友合照時，俏皮的嘟起小嘴。（翻攝自IG）

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李多慧也分享了參加姊姊婚禮的感受，她說：「姊姊的婚禮結束了，原本以為自己不會哭，結果還是好難過，不要走啊我的姊姊，哈哈，我用YouTube記錄下來了，敬請期待，也好想參加一次台灣的婚禮～ 有要結婚的朋友嗎？」

李多慧在姊姊的婚禮上熱跳應援舞。（翻攝自IG）

聽到李多慧許願，粉絲激動和李多慧分享台灣婚禮有多好玩、多熱鬧，甚至有男粉絲表示：婚禮他們可以準備，但要求是李多慧當新娘。還有網友認為陳詩媛才跟王齊麟結婚，由於先前李多慧與陳詩媛是「前隊友」，認為她很快就有機會體驗台灣式婚禮多麼有趣。

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