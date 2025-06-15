張秀卿突發「免責聲明」！情勒閨蜜行徑曝光了

王瑞霞終於開唱。（王瑞霞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語歌壇「漂亮寶貝」王瑞霞出道35年，昨（14）日晚間終於舉辦人生首場個人演唱會，「不請自來」的張秀卿是演唱會一大高潮，她瞞著王瑞霞到場，事前還串通導演方文良，在大螢幕上秀出一張「免責聲明」，喊話她的出現與主辦無關，完全是自發性的情緒勒索。

王瑞霞（中）擁好人緣，李明洋（左起）、吳淑敏、張秀卿、金瑞瑤、蔡秋鳳、邵大倫現身力挺。（王瑞霞提供）

《用心等待 王瑞霞 個人演唱會》嘉賓有邵大倫、王彩樺、李明洋、王媽媽、王瑞霞的女兒亮亮，坐在台下觀賞的有昔日老闆金瑞瑤和幾乎不出席別人場合的葉璦菱，此外蔡秋鳳、吳淑敏、許常德、荒山亮、周韋杰、蔡義德、李子森和朱宇青也到場，可見王瑞霞的好人緣。

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王瑞霞演唱《用心等待你》、邊走邊與粉絲互動時，張秀卿早已悄悄坐在舞台階梯邊默默跟唱，想在副歌時「突襲」，但沒想到王瑞霞一心只想「唱好、握好、感謝好」，竟完全沒注意舞台上突然多出一個人。

王瑞霞（中）開唱，吳淑敏（左起）、張秀卿、金瑞瑤、蔡秋鳳到場支持。（王瑞霞提供）

王瑞霞事後坦言：「好像有在耳mic裡聽到兩個聲音，但我以為是合音在跟唱，就沒想太多。」讓張秀卿忍不住搖頭：「這個憨霞厚～真的是憨霞內～」全場笑翻，也成為全場最自然的爆點橋段之一。

張秀卿也沒忘了趁機預告自己的演唱會：「8月23日我的《辣妹駕到》演唱會，歡迎大家來現場接受我的道歉，歌更辣、人更多、橋段更鬧，拜託你們來笑一下！」

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